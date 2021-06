Mainz

Studie: Miete für viele Haushalte eine Belastung

In Mainz und Trier sind einer Studie zufolge 52 Prozent der Mieterhaushalte durch hohe Wohnkosten überlastet. Wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Dienstag mitteilte, gilt als überlastet, wer mehr als 30 Prozent seines Nettoeinkommens für die Miete ausgibt. Der von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geförderten Untersuchung zufolge gelten außerdem 50 Prozent der Mieter in Ludwigshafen und 39 Prozent in Koblenz als überlastet.