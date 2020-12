Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 12:40 Uhr

Ludwigshafen

Studie: Einzelhandel in Rheinland-Pfalz wird digitaler

Jeder zweite Einzelhändler in Rheinland-Pfalz nutzt einer Untersuchung zufolge Vertriebskanäle im Internet. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie des Forschungsinstituts ibi research der Universität Regensburg, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz am Freitag in Ludwigshafen mitteilte. An der Untersuchung waren demnach auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sowie 46 IHKs beteiligt.