Mainz

Stromversorger wegen hoher Mahnkosten kritisiert

Wegen hoher Mahnkosten bei offenen Stromrechnungen hat die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sechs Anbieter abgemahnt. Diese hätten den Kunden für eine Mahnung 4,85 Euro bis 6,00 Euro in Rechnung gestellt, teilte die Beratungsstelle am Donnerstag in Mainz mit. Alle sechs Unternehmen hätten eine Unterlassungserklärung abgegeben. Die Namen teilte die Beratungsstelle nicht mit.