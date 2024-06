Budenheim

Notfälle

Stromausfall nach Störung im Umspannwerk Budenheim

Von dpa/lrs

In der Gemeinde Budenheim (Kreis Mainz-Bingen) gibt es wegen der Störung in einem Umspannwerk einen größeren Stromausfall. Wie viele Haushalte am betroffen sind, war nach Angaben der Mainzer Netze GmbH vom Mittwochabend zunächst unklar. Es werde mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Stromversorgung gearbeitet.