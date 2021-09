Saarbrücken

Stromausfall in Teilen Saarbrückens nach Brand

Ein Brand in einem Umspannwerk hat am Dienstagmorgen in Teilen Saarbrückens einen Stromausfall ausgelöst. Wie die Stadtwerke Saarbrücken mitteilten, sind die Menschen in Teilen von St. Arnual, auf dem Eschberg und in Brebach ohne Strom. Wie viele Haushalte konkret betroffen sind, teilten die Stadtwerke nicht mit.