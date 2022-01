Kaiserslautern

Stromausfall in Stadtteilen von Kaiserlautern

Für etwa eine Stunde ist in einigen Ortsteilen in Kaiserslautern am Donnerstagabend der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Polizei waren vor allem die östlichen Stadtgebiete betroffen. Die Ursache des Stromausfalls sei noch unklar.