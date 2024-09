Stromausfall in drei Mainzer Stadtteilen

In Teilen der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt ist morgens der Strom ausgefallen. Laut dem Energieversorger lag das an einem defekten Kabel.

Mainz (dpa/lrs). In drei Mainzer Stadtteilen ist es am frühen Morgen zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen waren die Stadtteile Bretzenheim, Hechtsheim und Ebersheim, wie die Feuerwehr in Mainz mitteilte. Nach rund einer Stunde war die Störung laut Energieversorger wieder behoben, hieß es. Für den Stromausfall hatte vermutlich ein defektes Mittelspannungskabel in der Erde gesorgt, sagte ein Sprecher der Mainzer Stadtwerke. Die Stelle werde nun aufgegraben, um die genaue Ursache zu ermitteln. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. Eine Person blieb laut Feuerwehr während des Ausfalls in einem Aufzug stecken und wurde befreit.