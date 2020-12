Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 13:20 Uhr

Bonn

Stromausfälle im Saarland: Durchschnittszeit sehr niedrig

In keinem anderen Bundesland sind Stromausfälle kürzer als im Saarland. Wie die Bundesnetzagentur am Donnerstag in Bonn mitteilte, bekam 2019 jeder Haushalt und jede Firma im Durchschnitt 6,7 Minuten keinen Strom wegen Versorgungsunterbrechungen. Das war deutlich weniger als ein Jahr zuvor, als es noch 10,5 Minuten waren. Der Bundesschnitt für 2019 lag bei 12,2 Minuten – also fast doppelt so hoch wie im Saarland. In Rheinland-Pfalz waren es im Schnitt 10,6 Minuten und in Hessen 10,3 Minuten.