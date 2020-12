Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 15:10 Uhr

Strohballen angezündet: Bis zu 300 000 Euro Schaden

Mittelreidenbach (dpa/lrs) – Beim Brand einer landwirtschaftlichen Halle im Kreis Birkenfeld ist ein Schaden von bis zu 300 000 Euro entstanden. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Unbekannte haben offenbar Strohballen in der Halle in Mittelreidenbach angezündet, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. Die Flammen gingen demnach im Anschluss auf die gesamte Halle über. Das Feuer zerstörte neben den ungefähr 200 Strohballen unter anderem auch einen Schlepper. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht zum Freitag niemand. Die Feuerwehr war mit etwa 120 Einsatzkräften vor Ort, um die Flammen zu löschen.