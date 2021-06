Strobel gibt Vorsitz für Euroministerkonferenz ab

Nach einem Jahr übergibt das Saarland den Vorsitz der Europaministerkonferenz an den Freistaat Sachsen. Die „Glockenübergabe“ von Peter Strobel (CDU) an Katja Meier (Grüne) ist am Freitag in der saarländischen Vertretung in Berlin.