Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 16:10 Uhr

Streit unter Spaziergängern kostet Frau den Führerschein

Ramstein-Miesenbach (dpa/lrs) – Ein Streit unter Spaziergängern hat in Ramstein (Landkreis Kaiserslautern) eine 59-jährige Frau letztlich den Führerschein gekostet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Frau „erheblich alkoholisiert“. Nach Angaben der Polizei hatte sich am Montagnachmittag eine Familie mit der 59-Jährigen gestritten. Die Frau war als Fußgängerin mit ihrem Hund unterwegs, der fünfjährige Sohn der Familie sei mit seinem Rad zu dicht an der Spaziergängerin vorbeigefahren.