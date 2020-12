Archivierter Artikel vom 22.03.2020, 13:10 Uhr

Betzdorf

Streit um Schulden: Handwerker bedroht Kunden

Im Streit um Schulden hat ein 36 Jahre alter Handwerker einem Kunden in Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) gegen den Hals gegriffen und ihn bedroht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bedrohte der Handwerker den 60 Jahre alten Kunden am Samstagabend auch mit einem Hammer und einem Schlagring. Um wie viel Geld es ging und für welche Arbeiten der 36-Jährige die Begleichung der Schulden forderte, war zunächst nicht bekannt. Den 36-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.