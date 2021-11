Koblenz

Streit um neuen Friedhofsbaum: Gericht weist Klage ab

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat einen ungewöhnlichen Rechtsstreit um den Stammumfang eines Friedhofsbaumes entschieden. Demnach besteht kein Anspruch auf die Neupflanzung eines Baumes mit einem mindestens 20 Zentimeter dicken Stamm, wie das Gericht am Montag mitteilte (Az.: 1 K 504/21.KO). Es wies damit die Klage eines Mannes ab, dessen Ehefrau auf einem Waldfriedhof in Bad Breisig in einer Urne beigesetzt worden war.