Archivierter Artikel vom 14.10.2020, 13:40 Uhr

Frankenthal/Ludwigshafen

Streit um Kosten für Hochstraßen-Teilabriss beendet

Der Rechtsstreit über Kosten für einen Teilabriss der maroden Hochstraße Süd in Ludwigshafen ist beendet. Das Abbruchunternehmen habe seinen Antrag gegen die Stadt Ludwigshafen auf Übernahme von Mehrkosten in Höhe von rund 5,7 Millionen Euro zurückgenommen, teilte das Landgericht Frankenthal am Mittwoch mit. Damit müsse die Zivilkammer des Gerichts nicht mehr über den gestellten Eilantrag entscheiden.