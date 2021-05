Mörsdorf

Streit um Hängeseilbrücke: Dorf gewinnt Prozess

Die Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück zieht gewöhnlich jedes Jahr Hunderttausende Besucher an – nun hat das benachbarte Mörsdorf einen Prozess mit dem Finanzamt um Parkgebühren gewonnen. Die Ortsgemeinde muss daher weniger Steuern zahlen. Sie kann die in den Baukosten für die Brücke und ein Besucherzentrum enthaltene Umsatzsteuer (Vorsteuer) von der Umsatzsteuer abziehen, die sie wegen Einnahmen aus dafür gebauten Parkplätzen zahlen muss. Dieses Urteil teilte das Finanzgericht Rheinland-Pfalz am Dienstag mit.