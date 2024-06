Emmelshausen

Notfälle

Streit über Hund: Faustschläge und Messerstich im Biergarten

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Bei einem Streit zwischen Hundehaltern in einem Biergarten in Emmelshausen (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist ein 45-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Ein 57-Jähriger geriet am Sonntagnachmittag mit einer Gruppe in Streit, nachdem sein Schäferhund einen Hund der Gruppe angegriffen hatte, wie die Polizei am Abend mitteilte. Daraus entwickelte sich den Angaben nach eine handgreifliche Auseinandersetzung.