Speyer

Streit nach Unfall endet im Krankenhaus

Ein Überholmanöver auf der Bundesstraße 9 bei Speyer hat zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern geführt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein 48 Jahre alter Fahrer zwischen Speyer und Germersheim zunächst ein anderes Auto rechts überholt. Beim Wechsel auf die linke Fahrspur in Höhe der Anschlussstelle zur Bundesstraße 39 seien am Mittwochnachmittag beide Fahrzeuge zusammengestoßen.