Neunkirchen

Streit mit Schreckschusswaffe und Klappmesser

Ein Streit zwischen zwei 22 und 24 Jahre alten Männern in der Neunkirchener Innenstadt ist eskaliert. Sie bedrohten sich gegenseitig mit einem Klappmesser und einer Schreckschusswaffe, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei dem Vorfall am Samstagnachmittag seien auch drei Schüsse abgegeben worden, wodurch Anwohner und Passanten in Angst geraten seien. Beide Männer seien leicht verletzt worden.