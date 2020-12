Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 14:30 Uhr

Kaiserslautern

Streit Kaiserslautern/Ehrmann: Gütetermin ohne Ergebnis

Der Rechtsstreit zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und seinem frühen Torwarttrainer Gerry Ehrmann zieht sich weiter hin. Beim Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Kaiserslautern fanden beide Parteien am Freitag „keine abschließende Lösung“, wie das Gericht mitteilte. Für den 24. November (11.00 Uhr) wurde ein Kammertermin festgelegt. Die Causa könnte sich jedoch noch weiter in die Länge ziehen, da der viermalige deutsche Fußball-Meister und heutige Drittligist einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt hat.