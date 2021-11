Andernach

Streit in Gaststätte: Angreifer tritt Opfer ins Gesicht

Bei einem Streit in einer Andernacher Gaststätte in der Nacht zum Sonntag soll ein junger Mann einen 56-Jährigen niedergeschlagen und ihm am Boden mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben. Schon zuvor habe der 26-Jährige dem Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Der verletzte 56-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der Grund für den Streit war laut Polizei zunächst unbekannt. Die alarmierten Beamten trafen den Angreifer in der Gaststätte nicht mehr an. Zeugen teilten aber seinen Namen mit. Die Ermittlungen dauern an.