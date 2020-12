Archivierter Artikel vom 13.07.2020, 16:30 Uhr

Streit in der Familie endet mit mehreren Anzeigen

Bad Breisig (dpa/lrs) – Ein zwischenzeitlich auf einem Parkplatz ausgetragener Familienstreit hat in Bad Breisig (Kreis Ahrweiler) für Aufmerksamkeit gesorgt. Bei der Polizei seien deswegen mehrere Anrufe eingegangen, teilten die Beamten am Montag mit. Sie schickten zwei Streifenwagen zu dem Streit am Sonntagabend und stellten vor Ort fest, dass sich mehrere Familienmitglieder gegenseitig diverser Straftaten beschuldigten. Dabei ging es beispielsweise um Diebstähle und Sachbeschädigungen innerhalb der Familie. „Ein eigens aus Remagen angereistes Familienmitglied tat sich hierbei als besonders aggressiv hervor“, hieß es in der Mitteilung.