Cochem

Streit eskaliert: Mann mit Messer bedroht

Ein Streit zwischen einem Paar ist in der Nacht zum Dienstag in Cochem (Landkreis Cochem-Zell) eskaliert. Ein 40 Jahre alter Mann rief die Polizei, weil er eine 20 Jahre alte Bekannte in einer Gefahrensituation mit ihrem 39 Jahre alten Freund vermutete, wie die Polizei mitteilte. Er habe sie am Telefon schreien hören, bevor das Gespräch abgebrochen sei. Die Polizei habe vor Ort aber nur verbale Streitigkeiten zwischen dem betrunkenen Paar feststellen können.