Kaiserslautern

Streit endet tödlich – Mann nach Messerangriff gestorben

Ein 23 Jahre alter Mann ist nach einem Messerangriff in Kaiserslautern im Krankenhaus gestorben. Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Montag mitteilte, wurde ein 19-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hätten die beiden Männer am Samstagmorgen in der Innenstadt von Kaiserslautern miteinander gestritten. Die Hintergründe des Streits seien noch Gegenstand der Ermittlungen.