Deutsche Bahn

Mainz/Saarbrücken

Streik trifft Pendler in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der Start eines sechstägigen Streiks der Lokführer-Gewerkschaft GDL im festgefahrenen Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn hat am Mittwoch auch zahlreiche Pendler in Rheinland-Pfalz und im Saarland ausgebremst. Allerdings: Die Kunden hätten sich auf die Situation eingestellt, sagte ein Bahn-Sprecher am Morgen. «Bislang ist es ruhig, der Notfahrplan läuft stabil.»