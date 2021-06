Mainz

Streik im privaten Omnibusgewerbe bremst Verkehr aus

Ein Streik im privaten Omnibusgewerbe hat am Montagmorgen in Rheinland-Pfalz Teile des Verkehrs ausgebremst. Davon betroffen seien auch Bereiche des Schulverkehrs, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Die Arbeitskampfmaßnahmen hatten am frühen Morgen um 3.00 Uhr begonnen, für die Schüler war es der erste Schultag nach den Pfingstferien.