Plus Rheinland-Pfalz Streik im privaten Busgewerbe: Verkehrsverbund-Chef übt scharfe Kritik Erst zu Beginn dieser Woche haben die Tarifbeschäftigten im privaten Busgewerbe gestreikt – jetzt sind sie wieder im Ausstand. Dies kritisiert der Chef des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel (VRM) scharf. Von Anke Mersmann

Ob die Busse vielerorts in Rheinland-Pfalz am Donnerstag (18. Januar) nun wegen der Witterung nicht fuhren oder wegen des erneuten Warnstreiks - unterm Strich tat sich auf vielen Linien am Donnerstag nichts, beziehungsweise war der Verkehr stark eingeschränkt. Die Tarifbeschäftigten im privaten Busgewerbe streiken sowohl am Donnerstag als auch am ...