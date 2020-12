Archivierter Artikel vom 25.03.2020, 18:10 Uhr

Streichert-Clivot: KMK-Entscheidung schafft Sicherheit

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) hat den Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) für Abiturprüfungen in allen Bundesländern begrüßt. „Damit schaffen wir in Hinblick auf die Abiturprüfungen Sicherheit für alle am Abitur Beteiligten, vor allem für unsere Schülerinnen und Schüler“, sagte sie am Mittwoch in Saarbrücken. Im Saarland war der Prüfungsbeginn bereits auf die Zeit nach dem 25. Mai verschoben worden. Die KMK hatte am Mittwoch einstimmig beschlossen, dass trotz der Corona-Pandemie Prüfungen zu den geplanten Zeitpunkten oder zu festgesetzten Nachterminen bis Ende dieses Schuljahres stattfinden sollen.