Strecke zwischen Wörth und Karlsruhe bleibt vorerst gesperrt

Wörth am Rhein (dpa/lsw) – Bahnreisende müssen zwischen Karlsruhe und Wörth am Rhein auf rheinland-pfälzischer Seite noch bis 12. Dezember Einschränkungen in Kauf nehmen und auf andere Verkehrsmittel ausweichen. Das teilten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe am Dienstagabend unter Berufung auf die Deutsche Bahn mit.