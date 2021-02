Mainz

Straßenverkehr: Weniger Tote, Verletzte und Unfälle

Auf rheinland-pfälzischen Straßen sind im vergangenen Jahr 128 Menschen ums Leben gekommen – 25 weniger als im Jahr zuvor und so wenig wie noch nie seit Beginn der Statistik 1953. Die Zahl der Verletzten und der Unfälle ging ebenfalls zurück, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag in Mainz sagte. Die Corona-Pandemie mit den Einschränkungen des öffentlichen Lebens habe auch zu einem Rückgang des Straßenverkehrs geführt – bundesweit um rund elf Prozent.