Mainz

Straßenbahn kollidiert mit Auto: Ein Leichtverletzter

Bei einem Zusammenstoß einer Straßenbahn und einem Auto am Montagmorgen in Mainz ist der 85-jährige Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, blieben die fünf Fahrgäste und der Straßenbahnfahrer unverletzt. Das Auto des 85-Jährigen sei durch die Kollision von der Fahrbahn und gegen einen Begrenzungszaun geschoben worden. Der Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.