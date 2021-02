Kordel

Straße soll in zweiter Märzwoche repariert sein

Die nach einem Erdrutsch weggebrochene Straße bei Kordel nördlich von Trier soll in der zweite Märzwoche wieder stehen. „Das ist nach wie vor unser Ziel“, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur mit. Voraussetzung sei, dass der derzeitige Frost weitere Arbeiten zulasse. Die Bauarbeiten hatten Anfang dieser Woche an dem Straßen-Krater begonnen. Seit dem Erdrutsch vom 1. Februar ist die einzige Verbindungsstraße zum Ortsteil Hochmark mit rund 40 Einwohnern gekappt.