Straße im Saarland soll nach Helmut Kohl benannt werden

In Saarlouis soll eine erste Straße im Saarland nach dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl benannt werden. Das sieht ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP im Stadtrat vor. Mit einer „Helmut-Kohl-Straße“ solle an das Wirken von Helmut Kohl erinnert werden, sagte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Saarlouis, Marc Speicher, am Donnerstag.

Saarlouis (dpa/lrs) – In Saarlouis soll eine erste Straße im Saarland nach dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl benannt werden. Das sieht ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP im Stadtrat vor. Mit einer „Helmut-Kohl-Straße“ solle an das Wirken von Helmut Kohl erinnert werden, sagte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Saarlouis, Marc Speicher, am Donnerstag.

Saarlouis komme dabei als Europastadt und als Stadt, in der es die erste deutsch-deutsche Städtepartnerschaft überhaupt gegeben habe, eine „ganz besondere Verantwortung“ zu, sagte Speicher. Diese Partnerschaft hatten Saarlouis und Eisenhüttenstadt 1986 besiegelt. „Mit der ausgewählten Straße wird in Zukunft eine der Hauptstraßen unserer Kreisstadt ein würdiges Andenken an den Kanzler der Einheit und einen der Väter Europas darstellen.“

Anlass für die jetzt angestrebte Umbenennung von einem Teil einer Zufahrtsstraße in Saarlouis seien das 35-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Eisenhüttenstadt sowie die Jahrestage 30 Jahre Maastrichter Vertrag und 70 Jahre Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Der 2017 verstorbene CDU-Politiker Kohl bekleidete von 1982 bis 1998 das Amt des Bundeskanzlers und gilt als „Kanzler der Einheit“.

Die „Helmut-Kohl-Straße“ werde auch eine „der ersten in der gesamten Bundesrepublik“, sein, sagte Speicher, der auch Landtagsabgeordneter und Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist. Der Stadtrat in Saarlouis wird am 27. Januar über den Antrag entscheiden. Da es sich um einen gemeinsamen Antrag von mehreren Fraktionen handele, sei davon auszugehen, „dass er durchkommt“, sagte Speicher.

© dpa-infocom, dpa:220120-99-783296/3