Kordel

Straße bei Kordel wird spätestens am 9. März repariert sein

Die nach einem Erdrutsch weggebrochene Straße bei Kordel nördlich von Trier wird spätestens am nächsten Dienstag wieder befahrbar sein. „Möglicherweise geht die Strecke auch schon am späten Montagnachmittag wieder auf“, sagte die Sprecherin des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz in Koblenz. Die Asphaltarbeiten sollten am Freitag beendet werden, am Montag würden unter anderem noch die Schutzplanken geschlossen.