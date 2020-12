Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 15:30 Uhr

Strafbefehle wegen Betrugs in Millionenhöhe bei Kreditfirma

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Wegen Betrugs in Millionenhöhe hat das Amtsgericht Kaiserslautern zwei Strafbefehle gegen einen Verantwortlichen einer Kreditfirma mit Sitz in Speyer erlassen. Das Gericht habe auf eine Bewährungsstrafe mit Geldauflage in Millionenhöhe und zudem eine Geldstrafe in Millionenhöhe entschieden, teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Mittwoch auf Anfrage mit. Der Richterspruch sei rechtskräftig. Bundesweit wurden demnach etwa 175 000 Menschen um insgesamt rund 30 Millionen Euro betrogen.