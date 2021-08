Ludwigshafen

Strafanzeigen bei Wahlkampfveranstaltung mit Minister Spahn

Am Rande einer Wahlkampfveranstaltung mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Ludwigshafen-Oggersheim ist es der Polizei zufolge zu Streit gekommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz demonstrierten am Donnerstag etwa 40 Menschen vor dem Gebäude. Ein 57 Jahre alter Mann, der die Teilnehmer fotografiert habe, sei von einer Frau und einem Mann beleidigt worden. Der 57-Jährige habe daraufhin den Mann mit der Faust leicht verletzt. Die Frau habe die anschließenden Polizei-Maßnahmen gefilmt und gestört, hieß es. Die Polizei habe das Smartphone sichergestellt und Anzeige „wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“ erstattet.