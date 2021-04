Bornheim

Storchenzentrum Rheinland-Pfalz: Erster Nachwuchs geschlüpft

Nachwuchs bei Familie Storch: Die ersten kleinen Adebare des Jahres in der Pfalz sind geschlüpft. In Knittelsheim (Kreis Germersheim) habe man bisher sieben Junge gezählt, sagte Jessica Lehmann, Leiterin des Rheinland-Pfälzischen Storchenzentrums, am Donnerstag. Auch in Bornheim (Kreis Südliche Weinstraße) sei der erste Nachwuchs gesichtet worden. „In einem Nest gegenüber des Storchenzentrums wackeln die Köpfe von Jungstörchen.“ Nachwuchs werde auch aus anderen Orten gemeldet – etwa aus Jockgrim und Kandel.