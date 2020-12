Archivierter Artikel vom 02.10.2020, 14:00 Uhr

Mainz

Störungen im Telefon- und Mailverkehr von Landesbehörden

In zahlreichen Landesbehörden in Rheinland-Pfalz ist es am Freitagvormittag zu Störungen im Telefon- und Mailverkehr gekommen. Davon waren nach eigenen Angaben beispielsweise Ministerien und die Finanzverwaltung betroffen. Der Landesbetrieb Daten und Information (LDI) in Mainz teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, infolge von Wartungsarbeiten einer externen Firma „an der zentralen Leitungsverbindung zwischen unseren beiden Rechenzentrumsstandorten kam es zu Störungen mit landesweiten Auswirkungen auf die Erreichbarkeit von Services und Diensten“. Bis Freitagmittag seien die Probleme behoben worden.