Mainz

Stimmung der Wirtschaft hat sich deutlich verbessert

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft blickt nicht mehr ganz so schwarz in die Zukunft wie in dem durch die Corona-Krise geprägten Frühsommer. Der Konjunkturklimaindikator der Industrie- und Handelskammern (IHK) kletterte von 77 Punkten auf 99 Punkte, wie die Kammer am Freitag in Mainz mitteilte. Damit liegt er nur noch knapp unter der neutralen Schwelle von 100. Für die aktuelle Umfrage befragte die IHK Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz 1155 Unternehmen mit insgesamt rund 189 000 Beschäftigten. Die Umfrage lief über vier Wochen und endete am vergangenen Freitag.