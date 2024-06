Mainz

Stimmabgabe für Europa- und Kommunalwahlen: Rheinland-Pfalz

Rund 3,2 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz sind an diesem Sonntag zur Wahl aufgerufen. Die Bürgerinnen und Bürger können für das EU-Parlament abstimmen und ihre Kreuzchen für die Kommunalvertretungen machen. In einigen Orten von Rheinland-Pfalz wird es auch Landrats- und Bürgermeisterwahlen geben.