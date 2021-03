Mainz

Stiftung Lesen: Benachteiligung durch Digitalisierung

Die zunehmende Digitalisierung bei Behördengängen, Restaurant-Bestellungen oder Einkaufen benachteiligt nach Einschätzung der Stiftung Lesen diejenigen Menschen, die nur unzureichend in zentralen Bildungskompetenzen geübt sind. Zur Halbzeit der bis 2026 angesetzten „Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung“ warnte die Stiftung am Donnerstag in Mainz, „dass sich die Ungleichheit und unterschiedlichen Zugangschancen in der Bevölkerung verschärfen“.