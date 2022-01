Trier

Stiftung für Opfer der Amokfahrt zahlt erste Spenden aus

Mehr als ein Jahr nach der tödlichen Amokfahrt in Trier zahlt eine gegründete Stiftung erste Spendengelder an Opfer und Angehörige aus. Bislang liegen rund 30 Anträge vor, wie die Stadt Trier am Mittwoch mitteilte. Dabei handele es sich um Anträge von Angehörigen der getöteten Opfer sowie Überlebenden der Amokfahrt. Die „Stiftung für die Betroffenen der Amokfahrt 1. Dezember 2020“ sei auf weitere Meldungen angewiesen und bittet Betroffene, sich zu melden.