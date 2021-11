Kaiserslautern

Stiefvater getötet: Anklage gegen Jugendlichen erhoben

Vier Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 44 Jahre alten Manns aus dem Kreis Kusel soll dem 16 Jahre alten Stiefsohn der Prozess gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor und hat Anklage bei der Jugendkammer des Landgerichts Kaiserslautern erhoben, wie es am Dienstag hieß. Der Behörde zufolge ergaben Ermittlungen, dass der damals 15 Jahre alte Jugendliche mit dem Mann in Streit geriet und ihm am späten Abend des 3. Juli zwei Messerstiche in den Bauch- und Brustbereich versetzt habe. Der Stiefvater starb in der gemeinsamen Wohnung in Altenglan.