Stichwahl um Oberbürgermeisterposten in Saarlouis

Von dpa/lrs

i Wahlhelfer sortieren die Stimmzettel der Stichwahl und der Europawahl in einem Wahllokal. Foto: Martin Schutt/dpa

In Saarlouis stimmen die Bürger in zwei Wochen erneut ab. In der ersten Runde der Oberbürgermeisterwahl schaffte kein Kandidat die absolute Mehrheit.