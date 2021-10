Trier

Stichwahl um Amt des Landrats im Kreis Trier-Saarburg

Das Rennen um das Amt des Landrats im Kreis Trier-Saarburg wird heute (ab 8.00 Uhr) in einer Stichwahl entschieden. Dabei treten Amtsinhaber Günther Schartz (CDU) und Herausforderer Stefan Metzdorf (SPD) gegeneinander an. Aus dem ersten Wahlgang am 26. September ging der 58-jährige Metzdorf mit 32,4 Prozent der Stimmen hervor. Schartz (58) hatte 31,3 Prozent für sich verbuchen können. Drei weitere Kandidaten hatten sich nicht für die Stichwahl qualifizieren können.