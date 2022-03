Bürgermeisterwahl

Stichwahl entscheidet über Bürgermeister von Pirmasens-Land

Über den neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land wird in einer Stichwahl am 10. April entschieden. Keiner der drei Kandidaten erzielte am Sonntag die notwendige Mehrheit. Auf Klaus Weber (CDU) entfielen 42,81 Prozent der Stimmen, auf seinen Mitbewerber Harald Hetzfeld (SPD) 37,49.