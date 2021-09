Trier

Stichwahl bei Landratswahl im Kreis Trier-Saarburg

Bei der Landratswahl im Kreis Trier-Saarburg kommt es am 10. Oktober zu einer Stichwahl: Keiner der fünf Bewerber habe sich im ersten Wahlgang durchsetzen können, teilte die Kreisverwaltung am Sonntagabend in Trier mit. Amtsinhaber und CDU-Kandidat Günter Schartz (58) erhielt demnach 31,3 Prozent der Stimmen. Er muss gegen den SPD-Kandidaten Stefan Metzdorf antreten, der am Sonntag mit 32,4 Prozent der Stimmen vorne lag.