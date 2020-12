Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 06:50 Uhr

Mainz

Steuerzahlerbund prangert Verschwendung von Steuergeld an

Konkrete Fälle von Steuerverschwendung prangert der Bund der Steuerzahler regelmäßig für den Bund und die Bundesländer an. Es geht um Kostenexplosionen, teure Fehler und sinnlose Skurrilitäten. Das Schwarzbuch des Steuerzahlerbunds wird heute (11.00 Uhr) in Berlin vorgestellt. Der Landesverband Rheinland-Pfalz veröffentlicht zeitgleich in Mainz eine Liste mit den darin enthaltenen Fällen für das Bundesland.