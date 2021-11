Mainz

Steuerzahlerbund prangert Verschwendung an

Der Steuerzahlerbund prangert jedes Jahr Projekte an, bei denen aus seiner Sicht Geld verschwendet wurde. Es geht um Kostenexplosionen, teure Fehler und sinnlose Skurrilitäten. Das neue Schwarzbuch des Steuerzahlerbunds wird heute in Berlin vorgestellt. Im Fokus steht in diesem Jahr die digitale Modernisierung des Staates.