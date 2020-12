Archivierter Artikel vom 14.04.2020, 13:20 Uhr

Steuerzahlerbund kritisiert Bearbeitungszeit in Finanzämtern

Mainz (dpa/lrs) – Die Finanzämter bearbeiten nach Einschätzung des Steuerzahlerbundes Rheinland-Pfalz im Land Einkommenssteuererklärungen vergleichsweise langsam. Die Ämter hätten im vergangenen Jahr für 2018 eingereichte Steuererklärungen im Schnitt rund 49 Tage gebraucht, teilte der Steuerzahlerbund am Dienstag in Mainz mit. In einem Ländervergleich sei Rheinland-Pfalz damit mit Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern auf dem achten Platz gelandet. 2013 hätten die rheinland-pfälzischen Ämter nur 38 Tage benötigt und seien Spitzenreiter in Deutschland gewesen.