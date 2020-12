Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 03:00 Uhr

Mainz

Steuerschätzung: Corona-Folgen auch in Rheinland-Pfalz

Die Corona-Pandemie mit ihren Folgen wird voraussichtlich tiefe Löcher in die Haushalte von Bund und Ländern reißen. Erwartet wird, dass die Steuereinnahmen deutlich sinken werden. Am heutigen Donnerstag stellt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung vor. Am späteren Nachmittag wird sich dann die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) zur Frage äußern, was das für das Land bedeutet.